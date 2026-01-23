З гімназії №2 евакуювали людей: фото з місця події

Сьогодні, 14:52 Переглядів: 488

23 січня, близько 13.15, у Кременчуці горіла гімназія № 2. На місце події прибули рятувальники 14 та 16 ДПРЧ. Надзвичайники встановлюють деталі пожежі. Повідомляє кореспондентка «Кременчуцького Телеграфа» з місця події.

Офіцер-рятувальник громади Кременчуцького РУ ЦЗ та ПД ГУ ДСНС України у Полтавській області Ірина Вітко прокоментувала:

«На момент винекнення пожежі діти були евакуйовані персоналом закладу. Рятувальники встановили, що пожежа виникла на другому поверсі в одному, не в навчальному залі, за межі приміщення пожежа не вийшла. Надзвичайники врятували навчальний заклад від поширення вогню. Пожежа була локалізована та ліквідована, причина її встановлюється».