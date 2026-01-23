З гімназії №2 евакуювали людей: фото з місця події

23 січня, близько 13.15, у Кременчуці горіла гімназія № 2. На місце події прибули рятувальники 14 та 16 ДПРЧ. Надзвичайники встановлюють деталі пожежі. Повідомляє кореспондентка «Кременчуцького Телеграфа» з місця події.
Офіцер-рятувальник громади Кременчуцького РУ ЦЗ та ПД ГУ ДСНС України у Полтавській області Ірина Вітко прокоментувала:
Нагадаємо, що за минулу добу на Полтавщині сталося 6 пожеж.
