За минулу добу на Полтавщині сталося 6 пожеж — на Лубенщині загинула людина

Сьогодні, 09:30 Переглядів: 126

У селі Новодар Гребінківської громади вщент згорів житловий будинок разок з власником, а на трасі поблизу Пирятина зіткнулися дві фури – травмовані обидва водії

За минулу добу в Полтавській області сталося 6 пожеж: у Полтаві, Полтавському, Миргородському та Лубенському районах. На території Кременчуцького району пожеж не зафіксовано. Одна з пожеж призвела до загибелі людини.

Про це в оперативній інформації про основні надзвичайні ситуації техногенного, природного та іншого характеру повідомила пресслужба Головного управління ДСНС України у Полтавській області.

Учора, 22 січня, о 09.13 в селі Новодар Гребінківської громади на Лубенщині внаслідок пожежі житлового будинку загинула одна людина. Вогонь повністю знищив будинок. До гасіння залучалося відділення 21 ДПРЧ та ДПО СП СТОВ «НІБУЛОН». У зв’язку з сильним задимленням рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання.

У Полтаві вночі пожежа виникла у торгівельно-складській споруді. У Полтавському районі в Зінківській та Машівській громадах загорілися житловий будинок та літня кухня відповідно. Вогнеборцям вдалося врятувати їх від знищення вогнем.

На Миргородщині пожежі виникли у житловому будинку та господарчій споруді. Майно вдалося врятувати, постраждалих внаслідок цих пожеж не зареєстровано.

У пресслужбі обласного управління ДСНС також повідомили про ДТП у Лубенському районі, в якому травми отримали дві людини. Працівники ДСНС за допомогою аварійно-рятувального обладнання деблокували одного з водіїв, чим врятували йому життя

Нагадаємо, учора ми писали з посиланням на патрульну поліцію, що в Полтавській області на 157-му кілометрі автодороги М-03 Київ — Харків — Довжанський сталася дорожньо-транспортна пригода. На дорозі зіткнулися два вантажні автомобілі DAF. Унаслідок цього постраждали водії обох автомобілів — їх ушпиталили до Лубенської лікарні інтенсивного лікування.