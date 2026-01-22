ГО "Захист держави"
Кіборги ДАПу: зустріч пам’яті та вдячності у Кременчуці 20 січня, у День вшанування захисників Донецького аеропорту
Микола Корецький
Микола Корецький, депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», привітав дітей з Новим роком та Різдвом Христовим
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Топ новина, Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині на трасі сталася аварія: рух дорогою у бік Києва перекрито (доповнено)

Сьогодні, 14:30 Переглядів: 776 Коментарів: 1

 

Попередньо внаслідок аварії постраждала людина

Сьогодні, 22 січня, на 157-му кілометрі автодороги М-03 Київ — Харків — Довжанський у межах Полтавської області сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції у Полтавській області.

За попередньою інформацією, внаслідок аварії є потерпілі.

 

Відомо також, що через ДТП рух транспорту в напрямку Києва тимчасово перекрито. Об’їзд організували через автозаправну станцію «Укрнафта».

На місці події працюють усі необхідні служби. Патрульні поліцейські забезпечують безпеку дорожнього руху та регулюють транспортні потоки.

Водіїв просять враховувати цю інформацію під час планування маршруту та неухильно дотримуватися правил дорожнього руху.

Доповнено:

Як зазначили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області, аварія сталася близько 13.00 поблизу Пирятина.

 

На дорозі зіткнулися два вантажні автомобілі DAF. Унаслідок цього постраждали водії обох автомобілів (45 та 72 років) — їх ушпиталили до Лубенської лікарні інтенсивного лікування.

Нині правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині автівка злетіла у кювет та перекинулася — водій загинув на місці.

0
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Патрульна поліція Полтавської області, Поліція Полтавщини
Теги: аварія ДТП дорожній рух
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 1

1 812
Andron777:
Сьогодні, 16:37

72 роки на такому авто їздити це просто жах...


0 0

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх