На Полтавщині на трасі сталася аварія: рух дорогою у бік Києва перекрито (доповнено)

Сьогодні, 14:30

Сьогодні, 22 січня, на 157-му кілометрі автодороги М-03 Київ — Харків — Довжанський у межах Полтавської області сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції у Полтавській області.

За попередньою інформацією, внаслідок аварії є потерпілі.

Відомо також, що через ДТП рух транспорту в напрямку Києва тимчасово перекрито. Об’їзд організували через автозаправну станцію «Укрнафта».

На місці події працюють усі необхідні служби. Патрульні поліцейські забезпечують безпеку дорожнього руху та регулюють транспортні потоки.

Водіїв просять враховувати цю інформацію під час планування маршруту та неухильно дотримуватися правил дорожнього руху.

Доповнено:

Як зазначили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області, аварія сталася близько 13.00 поблизу Пирятина.

На дорозі зіткнулися два вантажні автомобілі DAF. Унаслідок цього постраждали водії обох автомобілів (45 та 72 років) — їх ушпиталили до Лубенської лікарні інтенсивного лікування.

Нині правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.

