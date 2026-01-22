Майже півтисячі громадян уже легалізували вогнепальну зброю в поліції Полтавщини

ГО "Захист держави"
Громадяни, які знайшли або отримали зброю та боєприпаси, мають обов’язково задекларувати їх у підрозділах поліції — це звільняє від кримінальної відповідальності, передбаченої за її незаконне зберігання

У період дії воєнного стану в Україні діє спрощений порядок декларування вогнепальної зброї. Громадяни, які знайшли або отримали зброю та боєприпаси, мають обов’язково задекларувати їх у підрозділах Національної поліції. Такий алгоритм звільняє від кримінальної відповідальності, передбаченої за її незаконне зберігання. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Полтавської області з посиланням на свого начальника генерала поліції третього рангу Євгена Рогачова.

За його словами, від початку процесу декларування, а саме з листопада 2024 року, 499 жителів Полтавщини задекларували зброю та набої, аби надалі уникнути кримінальної відповідальності за їх незаконне зберігання.

— Станом на 22 січня поліцейські дозвільної служби Полтавщини вже задекларували громадянам 564 одиниці вогнепальної зброї. Зокрема, 349 одиниць — нарізної та 215 — гладкоствольної. Серед нарізної зброї: 277 автоматів, 50 карабінів (гвинтівок) та 22 пістолети (револьвери). Також мешканці області задекларували понад 230 тисяч набоїв різного калібру. Після візуального огляду фахівці дозвільної служби перевірили отримані відомості, облікували зброю, видали повідомлення про декларування, роз’яснили правила безпеки й відповідальність за їх порушення. Задекларовану зброю та набої до неї поліцейські повернули декларантам для відповідального зберігання, — зазначив Євген Рогачов.

Після завершення воєнного стану громадяни, за бажанням, зможуть цю зброю поставити на облік як таку, що дозволена до використання та зберігання.

 
В поліції нагадали, що алгоритм декларування зброї не займає багато часу, та порадили тим, хто знайшов вогнепальну зброю та боєприпаси до неї негайно їх задекларувати. Зробити це можна у найближчому відділенні поліції.
Для декларування необхідно мати при собі:

  • письмову заяву;
  • паспорт громадянина України;
  • ідентифікаційний код;
  • витяг про місце реєстрації або проживання;
  • фотокартку розміром 3,5 × 4,5 см. 
— Добровільне декларування або здача зброї звільняє громадян від кримінальної відповідальності за статтею 263 Кримінального кодексу України — незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, санкція якої передбачає до семи років позбавлення волі. Легалізуйте зброю та боєприпаси і зберігайте її на законних підставах! — закликають правоохоронці.

 

Нагадаємо, у грудні минулого року ми писали, що на Полтавщині 477 громадян легалізували 501 одиницю вогнепальної зброї.

Автор: Віктор Крук
Теги: поліція Полтавщини декларація зброя боєприпаси
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Вверх