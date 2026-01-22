Майже півтисячі громадян уже легалізували вогнепальну зброю в поліції Полтавщини

Громадяни, які знайшли або отримали зброю та боєприпаси, мають обов’язково задекларувати їх у підрозділах поліції — це звільняє від кримінальної відповідальності, передбаченої за її незаконне зберігання
У період дії воєнного стану в Україні діє спрощений порядок декларування вогнепальної зброї. Громадяни, які знайшли або отримали зброю та боєприпаси, мають обов’язково задекларувати їх у підрозділах Національної поліції. Такий алгоритм звільняє від кримінальної відповідальності, передбаченої за її незаконне зберігання. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Полтавської області з посиланням на свого начальника генерала поліції третього рангу Євгена Рогачова.
За його словами, від початку процесу декларування, а саме з листопада 2024 року, 499 жителів Полтавщини задекларували зброю та набої, аби надалі уникнути кримінальної відповідальності за їх незаконне зберігання.
Після завершення воєнного стану громадяни, за бажанням, зможуть цю зброю поставити на облік як таку, що дозволена до використання та зберігання.
В поліції нагадали, що алгоритм декларування зброї не займає багато часу, та порадили тим, хто знайшов вогнепальну зброю та боєприпаси до неї негайно їх задекларувати. Зробити це можна у найближчому відділенні поліції.
Для декларування необхідно мати при собі:
Нагадаємо, у грудні минулого року ми писали, що на Полтавщині 477 громадян легалізували 501 одиницю вогнепальної зброї.
