У Полтаві лікарка приватної клініки могла виготовляти фіктивні довідки для ухилення від мобілізації — СБУ

Жінка могла бути причетною до схеми з оформлення фіктивних довідок, де фігурувала керівниця приватної юридичної компанії

У Полтаві співробітники СБУ спільно з Нацполіцією викрили лікарку приватного медзакладу, яка могла оформити фіктивні медичні довідки військовозобов’язаним для уникнення служби. Про це повідомили у пресслужбі Управління Служби безпеки України у Полтавській області.

За даними слідства, фігуранти справи встановлювали «клієнтам» неіснуючі діагнози важких захворювань, які ставали підставою для визнання їх непридатними до служби в бойових підрозділах. Завдяки цьому військові могли переводитися у тилові частини або звільнятися зі служби без законних підстав.

Правоохоронці встановили, що організатори схеми підшукували серед військовослужбовців осіб, які прагнули ухилитися від служби або змінити місце проходження служби. Раніше оперативники затримали керівницю юридичної компанії — організаторку схеми — під час отримання неправомірної вигоди за документи з фіктивними діагнозами.

Наразі лікарці повідомили про підозру за ч. 5 ст. 27 та ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України — пособництво в одержанні неправомірної вигоди службовою особою. Санкція статті передбачає до 6 років позбавлення волі.

Нині досудове розслідування триває.

