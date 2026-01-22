ГО "Захист держави"
Кіборги ДАПу: зустріч пам’яті та вдячності у Кременчуці 20 січня, у День вшанування захисників Донецького аеропорту
Микола Корецький
Микола Корецький, депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», привітав дітей з Новим роком та Різдвом Христовим
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини, Полтавщина, Війна

У Полтаві лікарка приватної клініки могла виготовляти фіктивні довідки для ухилення від мобілізації — СБУ

Сьогодні, 15:38 Переглядів: 203

 

Жінка могла бути причетною до схеми з оформлення фіктивних довідок, де фігурувала керівниця приватної юридичної компанії

У Полтаві співробітники СБУ спільно з Нацполіцією викрили лікарку приватного медзакладу, яка могла оформити фіктивні медичні довідки військовозобов’язаним для уникнення служби. Про це повідомили у пресслужбі Управління Служби безпеки України у Полтавській області.

За даними слідства, фігуранти справи встановлювали «клієнтам» неіснуючі діагнози важких захворювань, які ставали підставою для визнання їх непридатними до служби в бойових підрозділах. Завдяки цьому військові могли переводитися у тилові частини або звільнятися зі служби без законних підстав.

Правоохоронці встановили, що організатори схеми підшукували серед військовослужбовців осіб, які прагнули ухилитися від служби або змінити місце проходження служби. Раніше оперативники затримали керівницю юридичної компанії — організаторку схеми — під час отримання неправомірної вигоди за документи з фіктивними діагнозами.

На Полтавщині судять жінку за пособництво у створенні фіктивних довідок ВЛК для військовослужбовців

Наразі лікарці повідомили про підозру за ч. 5 ст. 27 та ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України — пособництво в одержанні неправомірної вигоди службовою особою. Санкція статті передбачає до 6 років позбавлення волі.

Нині досудове розслідування триває. 

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині взяли під варту лікаря, який був посередником і хотів підкупити комісію ВЛК у Миргороді.

0
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: СБУ
Теги: фіктивна довідка ухилення від мобілізації повідомлення про підозру СБУ
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх