Освіта, Україна, Світ

Під час вивчення предмету «Захист України» старшокласників готуватимуть до реальних викликів

Сьогодні, 16:03

 

Під час таких занять старшокласники будуть опановувати домедичну допомогу, правила поводження зі зброєю, дії під час обстрілів та інших надзвичайних ситуацій, правила цифрової безпеки, протидію вербуванню та базові навички військових професій

В українських школах змінюється підхід до одного з найважливіших предметів воєнного часу — «Захисту України». Замість формальних уроків та застарілої теорії, учнів та учениць 10-11 класів навчатимуть того, що справді може врятувати життя. Про це повідомила пресслужба Полтавської ОВА.

У школах впроваджують посібники для оновленої програми — загалом це 140 уроків, з яких сформовано 36 сценаріїв. Вони вже доступні вчителям по всій країні. 

Головна новація — формат навчання. Замість одного уроку на тиждень старшокласники й старшокласниці навчатимуться цілий день раз на місяць. Тривалість навчання — 8 годин. Усі учні та учениці будуть у класі разом, без поділу за статтю.

 

Під час таких занять школярі та школярки будуть опановувати все те, що може знадобитись їм у реальному житті:

  • домедичну допомогу;
  • правила поводження зі зброєю; 
  • дії під час обстрілів та інших надзвичайних ситуацій;
  • правила особистої та цифрової безпеки;
  • протидію вербуванню та іншим інформаційним загрозам;
  • базові навички військових професій.

Наразі доступні 36 повноцінних восьмигодинних сценаріїв, які діляться на 140 окремих уроків. Їх вчителі та вчительки можуть комбінувати та адаптувати під свій клас.

Навчання відбувається в спеціальних осередках «Захисту України». Це міжшкільні простори з необхідним обладнанням: тренажерами для домедичної допомоги, макетами, засобами для практичних занять, зокрема, дронами.

Такі осередки дозволяють відпрацьовувати навички в умовах, максимально наближених до реальних. Сьогодні в Україні вже працює 963 такі осередки, а до кінця навчального року планують створити ще близько 100. Адже з вересня 2027 року такий формат навчання стане обов’язковим для всіх старшокласників.

 

Посібники по предмету «Захист України» розробляли вчительки й вчителі-практики, а також ветерани, ветеранки й військові, які мають реальний досвід підготовки до кризових і воєнних ситуацій. Координувала розробку посібників ГО «Майстерня політик».

До створення посібників долучилися 12-та бригада спеціального призначення «Азов» Національної гвардії України, ГО «Азов.Супровід», Демократична школа «Майбутні» та OSINT-агенція Molfar. 

Усі матеріали схвалило Міністерство освіти і науки України. А вчителів запрошують долучатися до використання матеріалів. Написати відгуки і пропозиції можна за цим посиланням.

Нагадаємо, минулого року ми писали, що у Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка з 1-го березня почала функціонувати кафедра «Захист України». На кафедрі готуватимуть кваліфікованих педагогів, здатних забезпечити якісне викладання предмета «Захист України».


Автор: Віктор Крук
Теги: захист України навчання школярі
