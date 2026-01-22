У Кременчуці судили чоловіка, який систематично знущався з дружини

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 247

У Кременчуці судили чоловіка, який упродовж кількох місяців систематично знущався зі своєї дружини. Про це йдеться у вироку Крюківського районного суду від 19 січня.

Суд встановив, що упродовж серпня-грудня 2025 року обвинувачений постійно вчиняв психологічне та фізичне насильство: принижував, погрожував, а в одному з випадків побив дружину. Зокрема, у грудні інцидент стався в магазині в центрі Кременчука, де потерпіла працювала продавчинею. Судово-медична експертиза зафіксувала в неї легкі тілесні ушкодження.

До цього чоловік двічі притягувався до адміністративної відповідальності за домашнє насильство та двічі сплатив штрафи по 340 гривень, однак це не зупинило його від повторних дій.

У суді обвинувачений повністю визнав вину та розкаявся. Його визнали винним за ст. 126-1 (домашнє насильство) Кримінального кодексу України та призначили покарання у вигляді пробаційного нагляду строком на 1 рік. Також суд зобов’язав засудженого пройти тримісячну програму для кривдників.

Нагадаємо, минулого місяця у Кременчуці поліція склала 18 протоколів за домашнє насильство.