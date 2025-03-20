У Полтаві готуватимуть вчителів предмету «Захист України» — це єдина така кафедра в Україні

Сьогодні, 16:09 Переглядів: 117

У Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка з 1-го березня цього року почала функціонувати кафедра «Захист України». На сьогодні вже набрали викладачів кафедри та фаховий склад. Про це повідомила ректорка вишу Марина Гриньова під час саміту «Освітній фронт майбутнього», повідомляє Полтавський обласний ТЦК.

На кафедрі готуватимуть кваліфікованих педагогів, здатних забезпечити якісне викладання предмета «Захист України».

На саміті заступник начальника Полтавського обласного ТЦК та СП підполковник Едуард Бородай звернув увагу, що викладачів інших предметів готують в українських педагогічних вишах, а от навчання викладачів предмета «Захист України» раніше взагалі не було.

— Предмет «Захист України» завжди був, але в різні часи йому приділялася різна увага. Сьогодні педагогічний університет прийняв рішення готувати викладачів для цього предмету. Це питання назрівало давно. Тому що викладачі хімії, фізики, математики завжди були, а викладача «Захисту України», на жаль, окремо не готували, — зазначив представник ЗСУ.

Військово-патріотичне виховання, якому починає приділятися особлива увага у школі, потребує, щоб викладання предмета «Захист України» відбувалося на найвищому рівні, а не за залишковим принципом та некваліфікованими педагогами. Особливо сьогодні, в умовах повномасштабної російсько-української війни.