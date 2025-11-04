На Полтавщині судять жінку за пособництво у створенні фіктивних довідок ВЛК для військовослужбовців

Жінка виступала посередницею між військовими та представником ВЛК, який оформлював довідки

На Полтавщині судять жінку, яка була посередницею під час оформлення фіктивних довідок військово-лікарської комісії про непридатність чи обмежену придатність до військової служби. Про це йдеться в ухвалі Шевченківського райсуду Полтави від 31 жовтня.

У матеріалах справи зазначено, що обвинувачена є керівницею приватного підприємства «Юридична компанія «Право і захист».

Так відомо, що у січні 2025 року до неї звернувся військовослужбовець окремої бригади територіальної оборони, аби жінка за допомогою особистих зв’язків допомогла йому вирішити питання про визнання чоловіка непридатним до військової служби або обмежено придатним для служби у тилових військових частинах.

У травні жінка повторно зустрілася із військовослужбовцем: вона повідомила йому, що така послуга коштуватиме 6000 доларів і потрібно внести 500 доларів завдатку.

У червні чоловік передав обвинуваченій аванс, а вже в жовтні — ще 3,5 тисячі доларів. Тоді ж жінка сказала військовому, що він має пройти комісію в позаштатній гарнізонній ВЛК і на підставі цього отримає довідку про обмежену придатність до військової служби. Потім він має передати обвинуваченій ще 2 тисячі доларів.

29 жовтня обвинувачена отримала залишок суми від військовослужбовця, після чого її затримали. Наступного дня їй повідомили про підозру за ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

На суді прокурор Полтавської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону клопотав про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Суд частково задовольнив клопотання прокурора і призначив обвинуваченій запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту із 22.00 до 6.00 терміном на 60 діб по 29 грудня 2025 року включно.

