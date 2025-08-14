На Полтавщині військовий заплатив понад 250 тис. грн, аби його не переводили до бойової частини

На Полтавщині військовослужбовець однієї із військових частин заплатив 255 тисяч гривень, аби його залишили у тиловій частині та не переводили на службу до бойової частини. Про це стало відомо із вироку Лубенського міськрайонного суду від 11 серпня.

У матеріалах справи зазначено, що у військовій частині обвинувачений перебуває на посаді начальника сховища відділу зберігання технічного майна служби пального.

Відомо, що у квітні минулого року чоловік дав своїй дружині 235 тисяч гривень, аби та перерахувала гроші невстановленій особі. Ця людина мала б повпливати на командира військової частини, де служить обвинувачений, аби того не переводили на службу до бойової військової частини, а залишили в тиловій. Того ж дня обвинувачений ще перерахував на картку цієї людини додатково 20 тисяч гривень.

Людина, що отримала гроші, повпливала на командира військової частини, тож обвинуваченого не включили до списків осіб рядового та сержантського складу, відібраних для їх подальшого переміщення до бойових військових частин.

На суді обвинувачений свою вину у скоєному визнав повністю.

Ознайомившись з усіма матеріалами справи, суд призначив йому покарання за ч. 1 ст. 369-2 Кримінального кодексу України — надання неправомірної вигоди особі, яка пропонує за таку вигоду або за надання такої вигоди третій особі вплинути на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави — 35 тисяч 700 гривень штрафу.

