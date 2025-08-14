Олена Шуляк
Держава оплатить ветеранам здобуття нової освіти
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
"Українські книжки зпалювали ще й новини з цього робили"
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Топ новина, Надзвичайні новини, Війна

На Полтавщині військовий заплатив понад 250 тис. грн, аби його не переводили до бойової частини

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 804 Коментарів: 1

 

Через третіх осіб чоловік хотів повпливати на рішення командира військової частини

На Полтавщині військовослужбовець однієї із військових частин заплатив 255 тисяч гривень, аби його залишили у тиловій частині та не переводили на службу до бойової частини. Про це стало відомо із вироку Лубенського міськрайонного суду від 11 серпня.

У матеріалах справи зазначено, що у військовій частині обвинувачений перебуває на посаді начальника сховища відділу зберігання технічного майна служби пального.

Відомо, що у квітні минулого року чоловік дав своїй дружині 235 тисяч гривень, аби та перерахувала гроші невстановленій особі. Ця людина мала б повпливати на командира військової частини, де служить обвинувачений, аби того не переводили на службу до бойової військової частини, а залишили в тиловій. Того ж дня обвинувачений ще перерахував на картку цієї людини додатково 20 тисяч гривень.

Людина, що отримала гроші, повпливала на командира військової частини, тож обвинуваченого не включили до списків осіб рядового та сержантського складу, відібраних для їх подальшого переміщення до бойових військових частин.

На суді обвинувачений свою вину у скоєному визнав повністю.

Ознайомившись з усіма матеріалами справи, суд призначив йому покарання за ч. 1 ст. 369-2 Кримінального кодексу України — надання неправомірної вигоди особі, яка пропонує за таку вигоду або за надання такої вигоди третій особі вплинути на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави — 35 тисяч 700 гривень штрафу.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині суд виніс вирок працівниці одного із відділів районного ТЦК та СП за тримання неправомірної вигоди: за гроші вона обіцяла повпливати на керівництво, аби допомогти військовозобов'язаним чоловікам уникнути мобілізації.

1
Автор: Яна Гудзь
Теги: суд вирок суду військовослужбовець хабар переведення військова частина
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 1

229
Prav:
Сьогодні, 14:32

Отримав 255 тис., а штраф заплатив 37,5 тис. Серйозне покарання.

Цікаво, як це виявилося, хто кого здав ?


1 0

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх