На Полтавщині винесли вирок працівниці одного із районних ТЦК, яку затримали на хабарі

На Полтавщині винесли вирок працівниці одного із відділів Лубенського РТЦК та СП, яку затримали під час отримання хабаря. Про це стало відомо із вироку Хорольського районного суду від 6 серпня.

Повний текст вироку наразі не оприлюднений, проте проаналізувавши низку ухвал, можна зробити висновок, що затримали працівницю 9 квітня 2025 року під час обшуку.

Так із ухвали Шевченківського райсуду Полтави від 11 квітня 2025 року відомо, що 9 квітня близько 16.00 за попередньою домовленістю обвинувачена отримала неправомірну вигоду у розмірі 1500 доларів від людини, яка діяла під контролем правоохоронних органів. За ці гроші жінка мала повпливати на начальника (ймовірно, одного із відділів Лубенського РТЦК та СП — ред.), у повноваження якого входить прийняття на військовий облік військовозобов’язаних та вирішення питання надання військовозобов’язаним відстрочки.

В ухвалі Полтавського апеляційного суду від 17 червня також зазначено, що начальник одного з відділів за попередньою змовою з головним спеціалістом відділу (ймовірно, обвинуваченою, якій винесли вирок) та інспектором відділу обліку та мобілізації, здійснювали пошук військовозобов`язаних осіб, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації та особливого періоду. У подальшому вони виготовляли документи про наявність у військовозобов`язаних захворювань та інших підстав, які надають можливість на відстрочку та подальшого уникнення призову до лав ЗСУ під час мобілізації. За такі послуги вони отримували хабарі у розмірі від 500 до 3000 доларів.

Опрацювавши усі матеріали справи, суд виніс обвинуваченій вирок за ч. 2 ст.369-2 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення) та призначив їй покарання у вигляді штрафу в розмірі 4 000 (чотирьох тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень на користь держави.

