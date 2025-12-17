Фотоконкурс «Святкові хвостики»: 13-й учасник — кіт Жовтік

13-й учасник фотоконкурсу «святкові хвостики»: кіт Жовтік.

— Чекаю на Перемогу і коли підросте ялинка. Я незалежний котик, тому вважаю, що мій природній образ якнайкраще підходить для святкування новорічних свят. Мрію про смаколики та обійми з рідними людьми. Всім бажаю мирних свят, — підписав фото свого улюбленця Сергій Дзятловський.