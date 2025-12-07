Фотоконкурс «Святкові хвостики»: четвертий учасник кіт Марсель

Сьогодні, 16:10 Переглядів: 75

Фото улюбленців надсилайте на пошту gazetakremenchuk@gmail.com або в телеграм на номер +380981248490 до 25 грудня

Четвертий учасник фотоконкурсу — кіт Марсель та його третій Новий рік.