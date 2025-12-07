ГО "Захист держави"
Кременчук вшановує тих, хто тримає тил і оборону
Олена Шуляк
Українці зможуть самостійно перевіряти якість мобільного зв'язку й інтернету
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Конкурс, Тварини, Для дому і сім'ї

Фотоконкурс «Святкові хвостики»: четвертий учасник кіт Марсель

Сьогодні, 16:10 Переглядів: 75

Фото улюбленців надсилайте на пошту gazetakremenchuk@gmail.com або в телеграм на номер +380981248490 до 25 грудня 

Четвертий учасник фотоконкурсу — кіт Марсель та його третій Новий рік.

— Ніжні обійми та спільний відпочинок — не від'ємна частина нашого Нового року разом. Активні ігри та гарний настрій присутні кожного дня! Веселим настроєм, з червоним метеликом рушимо у Новий рік, — розповіла власниця кота Анастасія Шелевер.
 

Яскравий та веселий фотоконкурс тваринок у новорічному вбранні триває.

Умови участі прості:

  • Одягніть свого улюбленця (кішку, собаку, хом’ячка, папугу чи іншу домашню зірку) у святкове вбрання.
  • Зробіть креативне фото.
  • Надішліть його нам на пошту gazetakremenchuk@gmail.com або в телеграм на номер +380981248490 до 25 грудня з коротким підписом: ім’я тваринки та кілька слів про її новорічний настрій, ваші ПІБ та контактні дані.

Наймиліші та найоригінальніші образи прикрасять шпальти нашого святкового номера газети!

Зробіть свого улюбленця зіркою нашої газети!

Головний приз — сертифікат від «Зоорум».

З нетерпінням чекаємо ваших чарівних світлин!


ПО ТЕМІ:

Фотоконкурс «Святкові хвостики»: перша учасниця вівчарка Ханна

Фотоконкурс «Святкові хвостики»: другий учасник пудель Веніамін

Фотоконкурс «Святкові хвостики»: третій учасник французький бульдог Арес

0
Автор: Мирослава Українська
Теги: фотоконкурс Новий рік тварини
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

    • Читайте также:

    -->
    ТелеграфЪ » Кременчук » Фотоконкурс «Святкові хвостики»: четвертий учасник кіт Марсель
    Кременчук, Конкурс, Тварини, Для дому і сім'ї

    Фотоконкурс «Святкові хвостики»: четвертий учасник кіт Марсель

    Сьогодні, 16:10 Переглядів: 75

    Фото улюбленців надсилайте на пошту gazetakremenchuk@gmail.com або в телеграм на номер +380981248490 до 25 грудня 

    Четвертий учасник фотоконкурсу — кіт Марсель та його третій Новий рік.

    — Ніжні обійми та спільний відпочинок — не від'ємна частина нашого Нового року разом. Активні ігри та гарний настрій присутні кожного дня! Веселим настроєм, з червоним метеликом рушимо у Новий рік, — розповіла власниця кота Анастасія Шелевер.
     

    Яскравий та веселий фотоконкурс тваринок у новорічному вбранні триває.

    Умови участі прості:

    • Одягніть свого улюбленця (кішку, собаку, хом’ячка, папугу чи іншу домашню зірку) у святкове вбрання.
    • Зробіть креативне фото.
    • Надішліть його нам на пошту gazetakremenchuk@gmail.com або в телеграм на номер +380981248490 до 25 грудня з коротким підписом: ім’я тваринки та кілька слів про її новорічний настрій, ваші ПІБ та контактні дані.

    Наймиліші та найоригінальніші образи прикрасять шпальти нашого святкового номера газети!

    Зробіть свого улюбленця зіркою нашої газети!

    Головний приз — сертифікат від «Зоорум».

    З нетерпінням чекаємо ваших чарівних світлин!


    ПО ТЕМІ:

    Фотоконкурс «Святкові хвостики»: перша учасниця вівчарка Ханна

    Фотоконкурс «Святкові хвостики»: другий учасник пудель Веніамін

    Фотоконкурс «Святкові хвостики»: третій учасник французький бульдог Арес

    0
    Автор: Мирослава Українська
    Теги: фотоконкурс Новий рік тварини
    Читайте telegraf.in.ua в Google News
    Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

    Інформація

    Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
    Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
    Ознайомтесь із правилами коментування.


    Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

    Для дому і сім'ї

    Читати номер

    Для дому і сім'ї - програма телепередач

    Читати номер

    Приватна газета

    Читати номер
    Попередні випуски

    № 5 від 30 січня 2025

    Для дому і сім'ї

    Програма передач

    Приватна газета

    № 4 від 23 січня 2025

    Для дому і сім'ї

    Програма передач

    Приватна газета

    № 3 від 16 січня 2025

    Для дому і сім'ї

    Програма передач

    Приватна газета

    № 2 від 9 січня 2025

    Для дому і сім'ї

    Програма передач

    Приватна газета

    Всі номери

    Вверх