У Кременчуці через обстріл частина шкіл перейде на дистанційне навчання

Сьогодні, 20:40

8 грудня заклади загальної середньої освіти у Кременчуці, у яких нині немає опалення, працюватимуть дистанційно. Із вівторка школярі повернуться до очного навчання. Про це повідомили у міськраді.

Дитячі садочки залишаються відкритими, однак батьків просять, за можливості, залишити дітей удома. Приміщення не встигнуть прогрітися одразу після відновлення подачі тепла.

Нині комунальні служби працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути тепло до будинків, йдеться у повідомленні.

Що передувало

У ніч на 7 грудня росіяни атакували Полтавщину ракетами та дронами. Під удар потрапили кілька підприємств енергетичного сектору в Кременчуцькому районі. За словами міського голови Кременчука Віталія Малецького, російські війська завдали комбінованого удару по об’єктах інфраструктури у громаді. У кількох районах міста спостерігаються перебої з електропостачанням, водою та теплопостачанням.

За даними обласної прокуратури, серед засобів ураження збройних сил РФ були дрони «Герань-2» та крилаті ракети «Кинджал» і «Іскандер-М». Унаслідок влучань і падіння уламків у Кременчуцькому районі пошкоджено майно кількох підприємств критичної інфраструктури.

Також обстріл зачепив приватний сектор у двох селах громади: знищено господарське приміщення, пошкоджено літню кухню, гараж, дах і стіну житлового будинку. Постраждалих немає.