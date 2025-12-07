Ракети й дрони пошкодили енергетичні підприємства у Кременчуцькому районі — ОВА

Пожежі та перебої з теплом і водою

Уночі 7 грудня росіяни атакували Полтавщину ракетами та дронами. Під удар потрапили кілька підприємств енергетичного сектору в Кременчуцькому районі. Про це повідомили у Полтавській обласній військовій адміністрації.

Унаслідок прямих влучань і падіння уламків на об’єктах виникли пожежі та пошкодження технічного обладнання. Також уламки російського безпілотника пошкодили господарчу будівлю на території приватного домоволодіння.

Через атаку у частині громади спостерігаються перебої з теплопостачанням і водою. Профільні служби працюють над ліквідацією наслідків нічного удару та відновленням роботи мереж, йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше міський голова Віталій Малецький заявляв, що по Кременчуку завдали комбінованого удару по об’єктах інфраструктури. Вночі у громаді було чутно вибухи.