Ракети й дрони пошкодили енергетичні підприємства у Кременчуцькому районі — ОВА

Уночі 7 грудня росіяни атакували Полтавщину ракетами та дронами. Під удар потрапили кілька підприємств енергетичного сектору в Кременчуцькому районі. Про це повідомили у Полтавській обласній військовій адміністрації.
Унаслідок прямих влучань і падіння уламків на об’єктах виникли пожежі та пошкодження технічного обладнання. Також уламки російського безпілотника пошкодили господарчу будівлю на території приватного домоволодіння.
Через атаку у частині громади спостерігаються перебої з теплопостачанням і водою. Профільні служби працюють над ліквідацією наслідків нічного удару та відновленням роботи мереж, йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше міський голова Віталій Малецький заявляв, що по Кременчуку завдали комбінованого удару по об’єктах інфраструктури. Вночі у громаді було чутно вибухи.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.