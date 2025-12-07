Помер капітан Збройних сил України з Кременчука Тарас В’юн

Помер кременчуцький капітан Збройних сил України, кавалер ордену «За мужність» Тарас В’юн. Про його смерть повідомила військовослужбовиця Альона Душенко та у департаменті молоді та спорту Кременчуцької міськради 6 грудня.

Військовий шлях Тараса В’юна почався у 2014 році. Він брав участь в АТО — пішов добровольцем, після чого обрав для себе професію військового. Підписавши контракт, з 2018 року служив на посаді командира роти снайперів.

З початку повномасштабного вторгнення брав участь в бойових діях на найгарячіших напрямках. В одному з боїв попав під мінометний обстріл й був важко поранений.

У воїна залишилась дружина, діти, мати, сестра.

У інтерв’ю «Кременчуцькому Телеграфу» Тарас В’юн розповідав про свій шлях військового, поранення, родину та про допомогу побратимам.