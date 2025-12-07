У Кременчуці продовжують ліквідовувати наслідки російського обстрілу — Малецький

Сьогодні, 10:11

Частково повернули воду, працюють над світлом і теплом

Станом на 9.51 у Кременчуці триває відновлення і ліквідація наслідків обстрілу енергетичної інфраструктури. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький.

Вказано, що подачу води вже частково відновлюють завдяки автономним джерелам живлення. Також енергетики стабілізують мережу та готують поетапне відновлення електрики за графіками.

Водночас, за словами Малецького, повернення тепла — найскладніший етап. Для запуску системи потрібні додаткові ресурси та резервне обладнання. Фахівці працюють над відновленням тепла в максимально стислі строки.

Нагадаємо, у ніч на 7 грудня росіяни атакували Полтавщину ракетами та дронами. Під удар потрапили кілька підприємств енергетичного сектору в Кременчуцькому районі. За словами міського голови Кременчука Віталія Малецького, російські війська завдали комбінованого удару по об’єктах інфраструктури у громаді. У кількох районах міста нині спостерігаються перебої з електропостачанням, водою та теплопостачанням.

Також У Горішньоплавнівській громаді запровадили надзвичайну ситуацію. Через значні пошкодження енергооб’єктів у громаді можливий повний блекаут. Нині введено графік подачі води, теплопостачання тимчасово припинено.