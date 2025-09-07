Через обстріл у Кременчуці «Укрзалізниця» змінює маршрути поїздів і скасовує рух електрички

Для забезпечення сполучення використовуватимуть автобуси від найближчих доступних станцій до залізничної станції Кременчука
У ніч на 7 вересня внаслідок обстрілу пошкоджено залізничну інфраструктуру в Кременчуцькому районі. Через це «Укрзалізниця» змінює маршрути деяких сполучень. Про це компанія повідомила на своєму Telegram-каналі.
В «Укрзалізниці» попередили, що найближчими днями можливі затримки поїздів у регіоні через об’їзд ураженої ділянки.
Нагадаємо, внаслідок атаки збройних сил РФ у ніч на 7 вересня пошкоджене дорожнє покриття мосту через річку Дніпро у Кременчуці. Рух тимчасово закрито.
Також у Кременчуцькому районі зазнали пошкоджень приватний будинок, автомобіль та одне із підприємств. Постраждалих внаслідок обстрілів немає, стверджують в ОВА.
