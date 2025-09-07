ГО "Захист держави"
Топ новина, Кременчук, Війна

Через обстріл у Кременчуці «Укрзалізниця» змінює маршрути поїздів і скасовує рух електрички

Сьогодні, 09:16 Переглядів: 714

 

Для забезпечення сполучення використовуватимуть автобуси від найближчих доступних станцій до залізничної станції Кременчука

У ніч на 7 вересня внаслідок обстрілу пошкоджено залізничну інфраструктуру в Кременчуцькому районі. Через це «Укрзалізниця» змінює маршрути деяких сполучень. Про це компанія повідомила на своєму Telegram-каналі. 

  • Поїзди № 59 Одеса — Харків та № 8 Харків — Одеса курсують в об’їзд через Полтаву, Ромодан, Гребінку, Смілу та Знам’янку. Пасажирів до станції «Кременчук» підвозять автобусами.
  • Поїзд № 260 з Чопа прибуватиме до станції Крюків-на-Дніпрі, звідки також організовано автобусний трансфер. У зворотному напрямку автобуси відправлятимуться від вокзалу Кременчука о 13.30 з подальшою пересадкою у вагони до Закарпаття.
  • Через ремонтні роботи електропоїзди № 6663 Кременчук — Знам’янка (Користівка) та № 6664 Знам’янка (Користівка) — Кременчук 7 вересня не курсуватимуть.

В «Укрзалізниці» попередили, що найближчими днями можливі затримки поїздів у регіоні через об’їзд ураженої ділянки.

— Також використовуватимемо автобуси для доставки до/з Кременчука від найближчих доступних станцій, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, внаслідок атаки збройних сил РФ у ніч на 7 вересня пошкоджене дорожнє покриття мосту через річку Дніпро у Кременчуці. Рух тимчасово закрито. 

Також у Кременчуцькому районі зазнали пошкоджень приватний будинок, автомобіль та одне із підприємств. Постраждалих внаслідок обстрілів немає, стверджують в ОВА.

Вверх