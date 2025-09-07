Росіяни запустили по Україні понад 800 ударних дронів — ПС

У ніч на 7 вересня Росія завдала комбінованого удару по території України, застосувавши сотні ударних дронів і ракет. Про це повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.
Загалом росіяни випустили 818 повітряних цілей, серед яких:
Райони запуску — територія РФ та тимчасово окупований Крим, пишуть військові.
Українська протиповітряна оборона — авіація, зенітні комплекси, мобільні вогневі групи та РЕБ — знищили або подавили 751 ціль, серед яких:
Решта цілей влучили або впали внаслідок ураження на території 37 локацій. Ще 8 локацій постраждали від уламків збитих дронів.
Нагадаємо, внаслідок атаки збройних сил РФ у ніч на 7 вересня пошкоджене дорожнє покриття мосту через річку Дніпро у Кременчуці. Рух тимчасово закрито.
Також у Кременчуцькому районі зазнали пошкоджень приватний будинок, автомобіль та одне із підприємств. Постраждалих внаслідок обстрілів немає, стверджують в Полтавській ОВА.
