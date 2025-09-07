Росіяни запустили по Україні понад 800 ударних дронів — ПС

Сьогодні, 08:42 Переглядів: 338

У ніч на 7 вересня Росія завдала комбінованого удару по території України, застосувавши сотні ударних дронів і ракет. Про це повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

Загалом росіяни випустили 818 повітряних цілей, серед яких:

805 дронів-камікадзе Shahed і безпілотників-імітаторів;

9 крилатих ракет Іскандер-К;

4 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23.

Райони запуску — територія РФ та тимчасово окупований Крим, пишуть військові.

Українська протиповітряна оборона — авіація, зенітні комплекси, мобільні вогневі групи та РЕБ — знищили або подавили 751 ціль, серед яких:

747 Shahed-дронів та імітаторів;

4 ракети Іскандер-К.

Решта цілей влучили або впали внаслідок ураження на території 37 локацій. Ще 8 локацій постраждали від уламків збитих дронів.

Нагадаємо, внаслідок атаки збройних сил РФ у ніч на 7 вересня пошкоджене дорожнє покриття мосту через річку Дніпро у Кременчуці. Рух тимчасово закрито.

Також у Кременчуцькому районі зазнали пошкоджень приватний будинок, автомобіль та одне із підприємств. Постраждалих внаслідок обстрілів немає, стверджують в Полтавській ОВА.