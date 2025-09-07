Малецький розповів про організацію життєдіяльності на обох берегах Кременчука після пошкодження мосту

У Кременчуці відпрацьовані алгоритми роботи медичної сфери, «швидкої», пологових будинків, екстрених служб і комунальних підприємств після пошкодження Крюківського мосту. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький.

За його словами, наразі рух мостом неможливий — він перекритий.

— Міст знаходиться на балансі «Укрзалізниці». Зараз чекаємо на висновки експертів щодо масштабу руйнувань та можливості його подальшої експлуатації. Ми […] готові надати максимальну підтримку від міста для якнайшвидшого відновлення транспортного сполучення, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, внаслідок атаки збройних сил РФ у ніч на 7 вересня пошкоджене дорожнє покриття мосту через річку Дніпро у Кременчуці. Рух тимчасово закрито. Через обстріл у Кременчуці «Укрзалізниця» змінила маршрути поїздів і скасувала рух електрички. В компанії попередили, що найближчими днями можливі затримки поїздів у регіоні через об’їзд ураженої ділянки. Для забезпечення сполучення використовуватимуть автобуси від найближчих доступних станцій до залізничної станції Кременчука.

Також у Кременчуцькому районі зазнали пошкоджень приватний будинок, автомобіль та одне із підприємств. Постраждалих внаслідок обстрілів немає, стверджують в ОВА.