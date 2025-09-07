Уночі Полтавщину РФ атакувала дронами: пошкоджено будівлі, авто та міст у Кременчуці — ОВА

Уночі 7 вересня російські війська атакували Полтавщину. Унаслідок атаки в області зафіксовані прямі влучання та падіння уламків, постраждалих немає. Про це повідомили в Полтавській обласній військовій адміністрації.
У Кременчуцькому районі пошкодився приватний будинок, легковий автомобіль та одне з підприємств. У самому Кременчуці уламки пошкодили дорожнє покриття мосту через Дніпро. Рух мостом наразі перекрито.
Також у Полтавському районі уламки безпілотника пошкодили адміністративну будівлю комунального підприємства, стверджують в ОВА.
Нагадаємо, у ніч на 7 вересня у Кременчуці було чутно серію вибухів.
