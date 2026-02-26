У ніч на 26 лютого Полтавщину атакували росіяни: зафіксовані влучання по промислових підприємствах і приватних домогосподарствах у місті та області. Про це повідомила та виклала фото пресслужба ДСНС України у своєму Телеграм-каналі.

Пошкоджене технологічне обладнання та об’єкти виробництва. А також приватний житловий будинок і лінії електропередачі. Наразі тривають відновлювальні роботи. Пожежі ліквідовані. Інформація про загиблих і травмованих не надходила, — зазначено у повідомленні.

Нагадаємо, уранці про наслідки нічної атаки повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич. За його словами, пошкоджені обʼєкти промислового підприємства у Полтавському районі. А у Лубенському районі внаслідок падіння уламків пошкоджені приватне домоволодіння та лінії електропередач. Без світла залишилися 18209 побутових та 1781 юридичних споживачів. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Нагадаємо, учора пізно ввечері з 23.30 до 00.40 у Полтаві пролунало не менше 10 вибухів. Їх чули в різних частинах міста.