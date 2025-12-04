Фотоконкурс «Святкові хвостики»: перша учасниця вівчарка Ханна

Фото улюбленців надсилайте на пошту gazetakremenchuk@gmail.com або в телеграм на номер +380981248490 до 25 грудня
Перша учасниця фотоконкурсу «Святкові хвостики» — вівчарка Ханна.
Яскравий та веселий фотоконкурс тваринок у новорічному вбранні триває.
Умови участі прості:
Наймиліші та найоригінальніші образи прикрасять шпальти нашого святкового номера газети!
Зробіть свого улюбленця зіркою нашої газети!
Головний париз — сертифікат від «Зоорум».
З нетерпінням чекаємо ваших чарівних світлин!
