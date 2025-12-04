У Козельщинській громаді відкрили новий осередок організації родин загиблих воїнів

У Козельщинській громаді створили відокремлений підрозділ громадської організації «Сім’ї загиблих учасників бойових дій Полтавщини». Про це повідомили у пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації.
Відомо, що це вже 29-й осередок на Полтавщині, спрямований на підтримку родин воїнів, які віддали життя за Україну.
У рамках робочої поїздки на Кременчуччину заступник начальника Полтавської ОВА Антон Чубенко зустрівся з родинами загиблих захисників разом із головою обласної організації «Сім’ї загиблих учасників бойових дій Полтавщини» та заступником голови громади.
На зустрічі обговорили дію державних, обласних і місцевих програм підтримки, питання соціального забезпечення та необхідність посилення координації між владою й громадськими ініціативами.
Після зустрічі представники ОВА та громади оглянули приміщення майбутнього ветеранського простору, який планують відкрити вже наприкінці грудня. У ньому сім’ї загиблих та ветерани зможуть отримувати комплексну підтримку, консультації та брати участь у спільних ініціативах.
Створення нового осередку й запуск ветеранського простору мають посилити підтримку родин загиблих захисників на місцевому рівні та забезпечити системну роботу з громадами.
Нагадаємо, у Кременчуці рідні загиблих військовослужбовців можуть пройти санітарно-курортне лікування.
