Кременчук, Війна

У Козельщинській громаді відкрили новий осередок організації родин загиблих воїнів

Сьогодні, 14:01 Переглядів: 117

 

Це вже 29-ий відкритий осередок на Полтавщині

У Козельщинській громаді створили відокремлений підрозділ громадської організації «Сім’ї загиблих учасників бойових дій Полтавщини». Про це повідомили у пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації.

Відомо, що це вже 29-й осередок на Полтавщині, спрямований на підтримку родин воїнів, які віддали життя за Україну.

У рамках робочої поїздки на Кременчуччину заступник начальника Полтавської ОВА Антон Чубенко зустрівся з родинами загиблих захисників разом із головою обласної організації «Сім’ї загиблих учасників бойових дій Полтавщини» та заступником голови громади.

На зустрічі обговорили дію державних, обласних і місцевих програм підтримки, питання соціального забезпечення та необхідність посилення координації між владою й громадськими ініціативами.

— Захист прав і підтримка родин полеглих та зниклих безвісти військовослужбовців є ключовим показником відповідальності держави, — наголосив Антон Чубенко. — Лише у партнерстві з громадами та громадськими організаціями можна забезпечити гідний соціальний супровід і правовий захист родин героїв.

Після зустрічі представники ОВА та громади оглянули приміщення майбутнього ветеранського простору, який планують відкрити вже наприкінці грудня. У ньому сім’ї загиблих та ветерани зможуть отримувати комплексну підтримку, консультації та брати участь у спільних ініціативах.

Створення нового осередку й запуск ветеранського простору мають посилити підтримку родин загиблих захисників на місцевому рівні та забезпечити системну роботу з громадами.

Нагадаємо, у Кременчуці рідні загиблих військовослужбовців можуть пройти санітарно-курортне лікування.

0
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Полтавська ОВА
Теги: Козельщина війна
