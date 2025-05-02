Рідні загиблих військових із Кременчука можуть пройти санітарно-курортне оздоровлення: що для цього потрібно

Сьогодні, 13:01 Переглядів: 388

Рідні загиблих військовослужбовців із Кременчука та усієї Полтавщини можуть скористатися правом безоплатного санітарно-курортного оздоровлення. Про це у своєму телеграм-каналі розповів т. в. о. очільника Полтавської облвійськадміністрації Володимир Когут.

Тривалість такого оздоровлення — 10 днів. Пройти його можна в одному із санаторіїв області раз на два роки.

Для того, щоб оформити путівку до санаторію, рідним загиблих бійців необхідно звернутися до управлінь соцзахисту населення чи відділів, які опікуються ветеранською політикою у громадах. У Кременчуці — це департамент соціального захисту населення. При собі також варто мати пакет документів, ознайомитися із його переліком можна за посиланням. А у разі виникнення будь-яких питань, варто звертатися на цілодобову гарячу лінію обласного контактного центру за номером 0-800-502-230.

Когут додає: цьогоріч на оздоровлення рідних полеглих воїнів із обласного бюджету спрямували 4,5 мільйона гривень. Нині послугою уже скористалися 5 осіб — на їхнє оздоровлення витратили 88,6 тисячі гривень.

У 2024 році санаторно-курортним лікуванням скористалися 218 людей на загальну суму 3,9 млн грн, — зазначив очільник ПОВА.

Оздоровлення членів сімей загиблих військовослужбовців відбувається в рамках обласної Комплексної програми реабілітації, інтеграції та соцзахисту захисників і захисниць України та членів сімей загиблих воїнів.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці затвердили щомісячні виплати для дітей загиблих на війні захисників.



