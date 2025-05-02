Олена Шуляк
Законопроєкт про наставництво: в "Слузі Народу" пояснили, що зміниться для дітей-сиріт
Микола Корецький
У переддень святкування Великодня привітав подарунками дітей та дорослих з інвалідністю
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Полтавщина, Війна

Рідні загиблих військових із Кременчука можуть пройти санітарно-курортне оздоровлення: що для цього потрібно

Сьогодні, 13:01 Переглядів: 388

 

Цьогоріч із обласного бюджету на це спрямують 4,5 мільйона гривень

Рідні загиблих військовослужбовців із Кременчука та усієї Полтавщини можуть скористатися правом безоплатного санітарно-курортного оздоровлення. Про це у своєму телеграм-каналі розповів т. в. о. очільника Полтавської облвійськадміністрації Володимир Когут.

Тривалість такого оздоровлення — 10 днів. Пройти його можна в одному із санаторіїв області раз на два роки. 

Для того, щоб оформити путівку до санаторію, рідним загиблих бійців необхідно звернутися до управлінь соцзахисту населення чи відділів, які опікуються ветеранською політикою у громадах. У Кременчуці — це департамент соціального захисту населення. При собі також варто мати пакет документів, ознайомитися із його переліком можна за посиланням. А у разі виникнення будь-яких питань, варто звертатися на цілодобову гарячу лінію обласного контактного центру за номером 0-800-502-230.

Когут додає: цьогоріч на оздоровлення рідних полеглих воїнів із обласного бюджету спрямували 4,5 мільйона гривень. Нині послугою уже скористалися 5 осіб — на їхнє оздоровлення витратили 88,6 тисячі гривень.

У 2024 році санаторно-курортним лікуванням скористалися 218 людей на загальну суму 3,9 млн грн, — зазначив очільник ПОВА.

Оздоровлення членів сімей загиблих військовослужбовців відбувається в рамках обласної Комплексної програми реабілітації, інтеграції та соцзахисту захисників і захисниць України та членів сімей загиблих воїнів.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці затвердили щомісячні виплати для дітей загиблих на війні захисників.


0
Автор: Яна Гудзь
Теги: рідні загиблих оздоровлення
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх