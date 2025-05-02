У Кременчуці презентували 33 унікальних конверти про навчальні заклади міста

Погашення марок на конвертах стало яскравим фіналом міської акції «Моя школа. Гордість твоя. Кременчук»
Сьогодні, 2 травня у Кременчуці у приміщенні головпоштамту відбулося урочисте погашення марок на конвертах, створених учнівськими командами закладів загальної середньої освіти.
Подія стала яскравим фіналом міської акції «Моя школа. Гордість твоя. Кременчук».
Протягом навчального року ініціативні групи школярів досліджували історію своїх навчальних закладів, формували творчі команди, брали участь у консультаціях і зустрічах зі спеціалістами та створювали власні макети конвертів типу «євро».
Впродовж року було розроблено окремий конверт типу Євро, де навчальний заклад зобразив щось особливе для їхнього навчального закладу. Хтось досліджував фасади, хтось відомих педагогів, хтось історичні місця, які знаходяться поряд зі школою.
У результаті ліцеї і гімназії презентували унікальний художньо-дизайнерський продукт, що є водночас витвором мистецтва й об’єктом філателії.
Марки на конвертах погасили унікальним штемпелем Укрпошти «Кременчук — місто легенд… пливе щука з Кременчука…».
Проєкт реалізовано з ініціативи учнівського самоврядування Кременчука у партнерстві з Кременчуцькою міською художньою галереєю, Кременчуцьким товариством філателістів та за підтримки Департаменту освіти м. Кременчук.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.