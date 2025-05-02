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Кременчук, Культура, Освіта

У Кременчуці презентували 33 унікальних конверти про навчальні заклади міста

Сьогодні, 12:33 Переглядів: 254

Погашення марок на конвертах стало яскравим фіналом міської акції «Моя школа. Гордість твоя. Кременчук»

Сьогодні, 2 травня у Кременчуці у приміщенні головпоштамту відбулося урочисте погашення марок на конвертах, створених учнівськими командами закладів загальної середньої освіти.

Подія стала яскравим фіналом міської акції «Моя школа. Гордість твоя. Кременчук».

Протягом навчального року ініціативні групи школярів досліджували історію своїх навчальних закладів, формували творчі команди, брали участь у консультаціях і зустрічах зі спеціалістами та створювали власні макети конвертів типу «євро».

 

— Кременчуцька міська художня галерея спільно з учнівським самоврядуванням, із педагогами, із товариством філателістів збиралися для того, щоб спочатку дізнатися більше про філателію, дослідити історію власної школи, й на основі цього створити унікальні конверти, присвячені навчальним закладам. До ініціативи долучилися всі гімназії та ліцеї нашого міста. Це 33 навчальних заклади, — розповіла Надія Купенко, директорка галереї.

 Впродовж року було розроблено окремий конверт типу Євро, де навчальний заклад зобразив щось особливе для їхнього навчального закладу. Хтось досліджував фасади, хтось відомих педагогів, хтось історичні місця, які знаходяться поряд зі школою.

У результаті ліцеї і гімназії презентували унікальний художньо-дизайнерський продукт, що є водночас витвором мистецтва й об’єктом філателії.

— На цей час ми маємо останній фінальний етап. Ми завітали до центрального відділення Укрпошти для того, щоб надіслати авторські конверти. Кожен навчальний заклад надсилає один конверт до свого навчального закладу, де він буде зберігати як частина айдентики. Ще один конверт ми відправляємо до художньої галереї. І сподіваємося, що впродовж місяця ми отримаємо всі листи, які потім оформимо у експозицію, яка радуватиме наших кременчужан уже з 29 травня, — підкреслила пані Надія.

 Марки на конвертах погасили унікальним штемпелем Укрпошти «Кременчук — місто легенд… пливе щука з Кременчука…».

Проєкт реалізовано з ініціативи учнівського самоврядування Кременчука у партнерстві з Кременчуцькою міською художньою галереєю, Кременчуцьким товариством філателістів та за підтримки Департаменту освіти м. Кременчук.

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Автор: Мирослава Українська
Теги: філателія марки головпоштампт
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