У Решетилівці дитина травмувалася на пошкодженій гірці — мати закликає до негайного ремонту майданчика

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 626

Хлопчику наклали чотири шви після інциденту на дитячому майданчику

Інцидент стався на дитячому майданчику по вулиці Старокиївська, 8 у Решетилівці. Як повідомила у Facebook мешканка Вікторія Калатур, її син Олексій грався з іншими дітьми під наглядом дорослих, коли отримав глибоке поранення пальця через пошкоджену гірку.

— Візуально майданчик здавався справним, але металева поверхня гірки виявилася небезпечною. Під час спуску мій син розірвав мізинець — розрив шкіри по всій довжині, 4 шви. Спостерігати за болем дитини було нестерпно, — зазначила мати.

Жінка закликала відповідальні служби звернути увагу на небезпечний стан конструкцій і негайно усунути пошкодження, адже цим майданчиком користуються діти різного віку.

Нагадаємо, що торік «Кременчуцький Телеграф» висвітлював тему утримання дитячих майданчиків у дворах багатоповерхівок. Також у квітні містяни надіслали в редакцію десятки світлин зруйнованих дитячих майданчиків у своїх дворах.