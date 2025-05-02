У Решетилівці дитина травмувалася на пошкодженій гірці — мати закликає до негайного ремонту майданчика

Інцидент стався на дитячому майданчику по вулиці Старокиївська, 8 у Решетилівці. Як повідомила у Facebook мешканка Вікторія Калатур, її син Олексій грався з іншими дітьми під наглядом дорослих, коли отримав глибоке поранення пальця через пошкоджену гірку.
Жінка закликала відповідальні служби звернути увагу на небезпечний стан конструкцій і негайно усунути пошкодження, адже цим майданчиком користуються діти різного віку.
Нагадаємо, що торік «Кременчуцький Телеграф» висвітлював тему утримання дитячих майданчиків у дворах багатоповерхівок. Також у квітні містяни надіслали в редакцію десятки світлин зруйнованих дитячих майданчиків у своїх дворах.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.