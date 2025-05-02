У Нових Санжарах мотоцикл врізався у паркан: травмувалися батько й син

Сьогодні, 11:35 Переглядів: 274

Учора, 1 травня, у Нових Санжарах на Полтавщині сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, мотоцикл Loncin, яким керував 34-річний чоловік, виїхав за межі дороги та врізався у паркан. В результаті зіткнення травмувалися мотоцикліст та його 6-річний син — їх обох госпіталізували до медичних закладів.

Імовірно, чоловік керував мотоциклом у нетверезому стані.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Усі причини та обставини події встановлюють слідчі.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині водійка Chevrolet влетіла у відбійник, проте сама не постраждала.