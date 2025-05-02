Упродовж цієї ночі на дорогах Кременчука патрульні зупинили п’ятьох водіїв у стані алкогольного сп’яніння. Про це інформують у пресслужбі батальйону патрульної поліції Кременчука.
Двох нетверезих водіїв зупинили за порушення правил дорожнього руху: один з водіїв не ввімкнув покажчик повороту, коли перелаштовувався в іншу смугу, інший — не пропустив пішохода на дорозі.
Крім того, трьох п’яних керманичів патрульні зупинили під час комендантської години. Серед них — жінка, яка не мала права керувати автомобілем, адже ще не отримувала водійського посвідчення.
На усіх порушників правоохоронці склали адмінматеріали та скерували матеріали до суду.
Нагадаємо, упродовж вихідних у Кременчуці патрульні зупинили 12 нетверезих водіїв.
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