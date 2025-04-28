Упродовж вихідних у Кременчуці патрульні зупинили 12 нетверезих водіїв

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 134

Четверо з них були позбавлені права керування за водіння у нетверезому стані, проте порушили заборону суду

Упродовж вихідних у Кременчуці патрульні поліцейські зупинили 12 водіїв із ознаками алкогольного сп'яніння. Про це інформують у пресслужбі батальйону патрульної поліції Кременчука.

За даними правоохоронців, четверо з них вже були позбавлені права керування автотранспортом за водіння у нетверезому стані, проте проігнорували заборону суду і знову сіли за кермо.

На кожного порушника інспектори патрульної поліції склали адмінпротоколи, які скерували до суду, а усіх водіїв відсторонили від керування.

Нагадаємо, цими вихідними на Полтавщині нетверезий водій не впорався з керуванням автомобілем та врізався у паркан: в результаті цього травмувалася пасажирка.