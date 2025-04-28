Кременчуцькі спортсмени вибороли призові місця на чемпіонаті Полтавської області зі змішаних єдиноборств. Про це пишуть педагоги Кременчуцького спортивного ліцею, де борці навчаються.
Змагання відбулися у суботу, 26 квітня, у Полтаві.
Серед учасників призові місця посіли:
Готував спортсменів до змагання тренер Євген Пилипенко.
Нагадаємо, торік кременчуцькі борці здобули перемогу у відкритому кубку начальника Полтавської облвійськадміністрації.
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