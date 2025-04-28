Завтра у центрі Кременчука тимчасово вимикатимуть воду: де саме

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Містянам радять зробити необхідний запас води на день

Завтра, 29 квітня, жителі центральної частини Кременчука тимчасово залишаться без води. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Попередньо із 8.30 і до закінчення робіт (орієнтовно 17.00) комунальники проводитимуть аварійні роботи із заміни запірної арматури на водопровідній мережі. На цей час без води залишаться абоненти за такими адресами:

вул. Троїцька, буд. 67, 67Б, 69/15, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89;

вул. Лікаря Богаєвського, буд. 9/77.

На цей час громадян закликають зробити необхідний запас води.

Після завершення ремонтних робіт водопостачання буде відновлено. Проте можливе короткочасне збільшення каламутності та забарвленості води.