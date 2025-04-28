На Полтавщині судили військовослужбовця, який втік із розташування частини та на замовлення вчинив диверсію на залізниці

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 487

На Полтавщині судили військовослужбовця, який торік втік із розташування військової частини, а тоді на замовлення підпалив релейну шафу на залізниці і готувався до скоєння ще однієї такої диверсії. Про це стало відомо з ухвали Полтавського апеляційного суду від 17 квітня 2025 року.

Судили обвинуваченого за трьома епізодами.

Так чоловік залишив розташування військової частини на Київщині та до 20 травня 2024 року перебував поза її межами, коли його затримали місцеві мешканці у селі Тернівщина Лубенського району.

Кількома місяцями раніше із обвинуваченим сконтактував невідомий користувач у телеграмі та запропонував йому за 9 тисяч гривень підпалити релейну шафу на залізниці. Диверсію чоловік скоїв 22 березня 2024 року.

У травні обвинувачений отримав ще одне замовлення на підпал релейної шафи на залізниці. Він підготував необхідні речі й 20 травня 2024 року направився шукати, де б можна дуло диверсію скоїти, проте його затримали місцеві мешканці.

Чоловіка визнали винним у самовільному залишенні військової частини, вчиненні диверсії в умовах воєнного стану та підготовці до ще одного кримінального порушення. Йому призначили покарання у вигляді 10 років позбавлення волі, проте захисник обвинуваченого клопотав про зміну покарання на іспитовий строк.

Апеляційний суд частково задовольнив клопотання захисника і пом'якшив йому покарання до 7 років та 6 місяців за ґратами.

Нагадаємо, колишнього народного депутата від «Партії регіонів» підозрюють у державній зраді, диверсії та готуванні до терористичного акту, зокрема й підриві залізниці на Полтавщині.







