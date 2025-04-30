Полтавщина спрямовує додаткове фінансування на підтримку населення: куди спрямують кошти

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Збільшать витрати на підтримку військовослужбовців та їхніх родин, ліквідаторів аварії на ЧАЕС та громадян з онкологією

Полтавщина продовжує фінансово підтримувати громадян області. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив т. в. о. начальника Полтавської облвійськадміністрації Володимир Когут.

За його словами, під час останньої позачергової сесії обласної ради внесли зміни та доповнення до Комплексної програми соціального захисту населення. Зокрема, цими змінами можновладці затвердили порядок забезпечення санаторно-курортним лікуванням членів сімей військовослужбовців, які повернулися з російського полону.

Збільшили також і розмір грошової компенсації вартості путівок громадянам, постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС — цьогоріч кошти отримають 328 осіб.

Також затвердили додаткове фінансування для онкохворих жителів області та внутрішньо переміщених осіб. Розмір допомоги становить до 20 тисяч гривень, а для онкохворих дітей — до 100 тисяч гривень.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці затвердили щомісячні виплати для дітей загиблих на війні захисників.



