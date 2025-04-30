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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині продовжують декларувати вогнепальну зброю та набої до неї

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 86

 

За 4 місяці у правоохоронних органах жителі області задекларували 218 одиниць вогнепальної зброї та понад 55 тисяч набоїв до неї

На Полтавщині місцеві жителі продовжують декларувати вогнепальну зброю. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За попередніми даними, за 4 місяці до правоохоронних органів звернулися 204 людини, аби офіційно задекларувати 218 одиниць вогнепальної зброї та понад 55 тисяч набоїв до неї.

Під час декларування зброї поліція перевіряє отримані відомості, візуально оглядає зброю, роз’яснює громадянам правила безпеки при поводженні з нею та відповідальність за їх порушення, обліковує її та повертає власникам разом із повідомленням про декларування.

Правоохоронці також нагадують алгоритм дій для декларування придбаної чи знайденої вогнепальної зброї:

  • відразу повідомити в поліцію про знахідку або наявну зброю за номером 102;

  • упродовж 24 годин прибути до найближчого підрозділу поліції за місцем Вашого перебування для декларування зброї або боєприпасів.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині судили кінолога Кременчуцької виховної колонії, який не задекларував придбаний для роботи пістолет.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: вогнепальна зброя набої декларування поліція
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