Від атаки РФ до святкових вогнів: головні події тижня у Кременчуці

Сьогодні, 14:45 Переглядів: 575

Пропонуємо вам тижневий дайджест головних новин — усе коротко, чітко і без зайвих деталей

У Кременчуці засяяла головна новорічна ялинка

5 грудня у Кременчуці запалили головну новорічну ялинку міста. Цьогоріч Різдвяні та Новорічні свята проходитимуть під гаслом «Захистимо разом Кременчуцьке небо!»

Комітет Ради вимагає перевірок «Маркетопту» від БЕБ, податківців та НБУ через схеми з ФОПами

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики оприлюднив рішення за підсумками заслуховування Державної податкової служби та Бюро економічної безпеки про ситуації на ринку продуктових магазинів. У документі зафіксували схеми ухилення від податків, характерні для великих мереж, і визначили кроки, які можуть призвести до блокування рахунків пов’язаних ФОПів — мова йде і про мережу магазинів «Маркетопт», головний офіс якої розташований у Кременчуці.

Масована атака по Кременчуку та району 6 і 7 грудня

Вранці 6 грудня у Кременчуцькій громаді було чутно вибухи. Військові повідомляли про рух крилатих ракет у бік міста. Вже у ніч на 7 грудня росіяни атакували Полтавщину ракетами та дронами. Під удар потрапили кілька підприємств енергетичного сектору в Кременчуцькому районі. За словами міського голови Кременчука Віталія Малецького, російські війська завдали комбінованого удару по об’єктах інфраструктури у громаді. У кількох районах міста нині спостерігаються перебої з електропостачанням, водою та теплопостачанням.

Також у Горішньоплавнівській громаді запровадили режим надзвичайної ситуації. Через значні пошкодження енергооб’єктів у громаді можливий повний блекаут. Нині введено графік подачі води, теплопостачання тимчасово припинено.

За даними обласної прокуратури, серед засобів ураження збройних сил РФ були дрони «Герань-2» та крилаті ракети «Кинджал» і «Іскандер-М». Унаслідок влучань і падіння уламків у Кременчуцькому районі пошкоджено майно кількох підприємств критичної інфраструктури.

Також обстріл зачепив приватний сектор у двох селах громади: знищено господарське приміщення, пошкоджено літню кухню, гараж, дах і стіну житлового будинку. Постраждалих немає.

«Завдяки вам ми вимушені працювати в рамках закону», — Малецький про затримку будівництва укриття в 41-му садочку

У затримці із відкриттям укриттів у закладах освіти, зокрема дитсадку № 41 міський голова Віталій Малецький звинуватив журналістів, місцевих депутатів та обласну робочу групу «Прозорість та підзвітність». Таке він відповів 4 грудня під час засідання виконкому на питання журналістів.

Міський голова наголосив, що через контроль громадськості будівельники тепер працюють із дотриманням усіх норм — а це сповільнює будівництво укриттів в умовах воєнного часу.

У Кременчуці школярі отримуватимуть щомісяця 1000 гривень

1 грудня у Кременчуці відзначили школярів-стипендіатів. Діти щомісяця отримуватимуть 1000 гривень від міської ради. Стипендію виплачуватимуть тим, хто отримав досягнення в освіті, в спорті або ж проявив активну громадянську позицію, займається волонтерством, бере участь в учнівському самоврядуванні або в місцевих, обласних, всеукраїнських чи міжнародних соціальних проєктах.