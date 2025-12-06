Будинок і земля на Закарпатті, нова машина: директор КП «Спецсервіс-Кременчук» подав зміни в майновому стані

15:53

Він придбав будинок, землю та авто, а також отримав 680 тис. грн доходу

Директор комунального підприємства «Спецсервіс-Кременчук» Валерій Декусар повідомив про суттєві зміни в майновому стані, вказавши нерухомість та автомобіль. Про це стало відомо з даних з Єдиного державного реєстру декларацій за 5 грудня.

У повідомленнях вказано, що у жовтні Валерій Декусар придбав Hyundai Venue 2025 року випуску за 841 тис. грн. У листопаді Декусар став власником житлового будинку площею 67,34 кв. м у селі Серне Закарпатської області вартістю 577 тис. 519 грн та земельної ділянки площею 0,11 га в цьому ж населеному пункті вартістю 165 тис. 432 грн. Загальна сума витрат на нерухомість склала 743 тис. грн.

На початку грудня директор підприємства отримав 680 тис. грн доходу від продажу рухомого майна.

За 2024 рік загальний дохід родини декларанта склав майже 1 млн гривень. Заощаджень він не тримав.

