«Супергерої, але без плащів». У ВПУ №7 пройшов захід присвячений Дню Збройних сил України та Дню волонтера

Сьогодні, 17:10 Переглядів: 133

5 грудня у Вищому професійному училищі №7 Кременчука відбувся урочистий захід, присвячений Дню Збройних сил України та Міжнародному дню волонтерів. У стінах навчального закладу зібралися військові різних підрозділів, волонтери та працівники училища — ті, хто щодня зберігає міцність і стійкість нашої держави

Свято розпочалося символічно — з образу дерева, що тримається корінням за землю, як українці тримаються за своє минуле і виборюють майбутнє. Під світлом ультрафіолету, музичними номерами та проникливим словом читця в залі створилася атмосфера єдності й вдячності.

Ведучі подякували тим, хто сьогодні стоїть на варті свободи: військовим, волонтерам, небайдужим людям, які не рахують часу та сил. До привітань долучився директор училища Микола Григорович Несен, який вже тривалий час координує роботу волонтерського центру при ВПУ № 7 та керівник громадської організації «Захист держави» — Володимир Поляков.

Після цього відбулося вручення подяк викладачам предмета «Захист України», які поєднали педагогічну працю з військовою службою. Нагороди отримали майор Віктор Дудура, старші лейтенанти Юрій Митяй та Ігор Іжевський, сержанти Олег Осадчий та Ігор Шеремет, підполковник Василь Пинзеник.

Особливо зворушливою стала мить, коли на сцену запросили представників військових частин, дислокованих чи створених у Кременчуці. Їм вручили грамоти та символічні талісмани.

— Такий собі «Кіт зварювальний» — символ цього навчального закладу, який нас оберігає, дає можливість нам розвиватись. І мені хотілось би аби він оберігав і ваші зʼєднання, військові бригади і був таким талісманом також і у вас, — висловився Микола Григорович.

Серед нагороджених — бійці 107-ї реактивної артилерійської бригади, військової частини 3059 НГУ, 117-ї механізованої бригади, 71-ї єгерської бригади, частини А-4913, 1-го батальйону 116-ї бригади ТрО та Центру спеціальних операцій «А». Після отримання грамот та символічних талісманів представники підрозділів передали ВПУ № 7 подарунки для військово-історичного музею навчального закладу — як знак поваги, взаємної підтримки та спільної історичної пам’яті.

Окремо відзначили волонтерів — людей, які стали невидимою, але надзвичайно важливою силою в тилу. Грамоти отримали понад десяток кременчуківців, що щодня допомагають військовим, підтримують збори, плетуть маскувальні сітки, передають техніку та обладнання.

Після урочистостей на гостей чекав емоційний відеоряд та танцювальні номери студентів. В залі запалали ліхтарики — символ світла, яке українці несуть крізь темряву війни.

Не менш зворушливим був виступ учнів 4 класу гімназії № 18. Діти, які з першого року повномасштабної війни постійно волонтерять, передали захисникам свої малюнки. Сюрпризом для малечі стала поява Санти, який подякував їм за добрі вчинки та вручив подарунки.

Завершилося свято піснею «Ліхтарики» — спільним побажанням миру, спокійних вечорів і світлих світанків для всіх українців.