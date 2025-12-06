ГО "Захист держави"
Із вдячністю за підтримку, що рятує життя
Олена Шуляк
Українці зможуть самостійно перевіряти якість мобільного зв'язку й інтернету
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Гроші

Будинок і земля на Закарпатті, нова машина: директор КП «Спецсервіс-Кременчук» подав зміни в майновому стані

Сьогодні, 15:53 Переглядів: 768

Він придбав будинок, землю та авто, а також отримав 680 тис. грн доходу

Директор комунального підприємства «Спецсервіс-Кременчук» Валерій Декусар повідомив про суттєві зміни в майновому стані, вказавши нерухомість та автомобіль. Про це стало відомо з даних з Єдиного державного реєстру декларацій за 5 грудня.

У повідомленнях вказано, що у жовтні Валерій Декусар придбав Hyundai Venue 2025 року випуску за 841 тис. грн. У листопаді Декусар став власником житлового будинку площею 67,34 кв. м у селі Серне Закарпатської області вартістю 577 тис. 519 грн та земельної ділянки площею 0,11 га в цьому ж населеному пункті вартістю 165 тис. 432 грн. Загальна сума витрат на нерухомість склала 743 тис. грн.

На початку грудня директор підприємства отримав 680 тис. грн доходу від продажу рухомого майна. 

За 2024 рік загальний дохід родини декларанта склав майже 1 млн гривень. Заощаджень він не тримав.

Нагадаємо, у жовтні НАЗК виявило у декларації депутата Полтавської облради розбіжності на понад 30 млн грн.

0
Автор: Телеграф
Теги: декларація Валерій Декусар НАЗК Спецсервіс-Кременчук
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх