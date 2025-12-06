Житель Кременчуцького району підірвав гранату під час сімейної сварки: йому оголосили про підозру

5 грудня у одному з сіл Кременчуцького району 59-річний чоловік під час сварки з дружиною підірвав гранату. Про це повідомили у Полтавській обласній прокуратурі.

За даними слідства, подружжя жило окремо. Чоловік прийшов до дружини напідпитку, і під час конфлікту неподалік її будинку кинув гранату. Осколками поранило 48-річну жінку та 31-річну доньку. Після вибуху чоловік утік, але його невдовзі затримали.

Прокурори повідомили йому про підозру у замаху на умисне вбивство двох або більше осіб, вчиненому способом, небезпечним для життя багатьох осіб (ч.2 ст. 15, п. п.1,5 ч.2 ст. 115 ККУ). Також вирішується питання про запобіжний захід — прокуратура клопотатиме про тримання під вартою.

Досудове розслідування триває, слідчі встановлюють обставини події.