Топ новина, Кременчук, Надзвичайні новини

У Кременчуці наклали арешт на атракціон, на якому травмувалися двоє підлітків

Сьогодні, 12:31

Атракціон «Літаюча Лавиця» заборонили використовувати

Автозаводський районний суд Кременчука наклав арешт на пересувний атракціон «Літаюча Лавиця», вилучений у Придніпровському парку. Правоохоронці продовжують розслідувати справу про травмування двох підлітків. Про це стало відомо з ухвали суду, який оприлюднили у Єдиному державному реєстрі судових рішень 1 грудня.

Прокурорка просила накласти арешт на атракціон. Власник майна не заперечував. Відомо, що об’єкт визнали речовим доказом у справу.

Інцидент розслідують за ч.2 ст. 271 Кримінального кодексу України — порушення вимог охорони праці, що спричинило тяжкі наслідки.

Нагадаємо, 25 листопада на атракціоні «Лавка» самовільно відкрився безпековий поручень, через що травмувалися двоє дівчат. Підлітків госпіталізували.

ПО ТЕМІ:

«Там все контролювалося і контролюється»: Малецький про нещасний випадок на атракціоні у Кременчуці

Автор: Телеграф
