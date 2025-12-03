У аварії на Полтавщині постраждав чоловік — поліція

2 грудня близько 18.00 на трасі Київ-Харків сталась дорожньо-транспортна пригода, поблизу міста Решетилівка.
За даними поліції автомобіль SAAB, яким керував 26-річний чоловік, наїхав на бетонний блок, після чого авто відкинуло на металевий відбійник. Постраждалого госпіталізували. Слідчі встановлюють обставини.
Поліція планує внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.
Додамо, що цієї ночі в іншому ДТП біля Решетилівки постраждала 32-річна пасажирка.
