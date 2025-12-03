На Полтавщині наслідок ДТП постраждала пасажирка

Сьогодні, 11:17 Переглядів: 135

2 грудня, близько 3.50 на автодорозі Київ-Харків поблизу міста Решетилівка Полтавського району сталась дорожньої транспортна пригода. За даними поліції автомобіль Daewoo Nexia, під керуванням двадцятирічної полтавки, врізався в припарковану вантажівку Scania.

Унаслідок ДТП постраждала 32-річна пасажирка легковика, її ушпиталили.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України.

Тієї ж ночі в Решитилівці в іншому ДТП травмувалось двоє людей, працівникам ДСНС довелось деблокувати одного з пасажирів.