На Полтавщині наслідок ДТП постраждала пасажирка

Унаслідок зіткнення автівок постраждала 32-річна пасажирка легкового авто, її ушпиталили
2 грудня, близько 3.50 на автодорозі Київ-Харків поблизу міста Решетилівка Полтавського району сталась дорожньої транспортна пригода. За даними поліції автомобіль Daewoo Nexia, під керуванням двадцятирічної полтавки, врізався в припарковану вантажівку Scania.
Унаслідок ДТП постраждала 32-річна пасажирка легковика, її ушпиталили.
Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України.
Тієї ж ночі в Решитилівці в іншому ДТП травмувалось двоє людей, працівникам ДСНС довелось деблокувати одного з пасажирів.
