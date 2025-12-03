У Решетилівці в ДТП травмувалися двоє людей: ДСНС деблокувала водія

Сьогодні, 09:32 Переглядів: 206

Уночі 2 грудня в Решетилівці сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій травмувалися двоє людей. Про це стало відомо із оперативного зведення Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

Аварія сталася близько 00.37. За даними рятувальників, одного з учасників ДТП довелося деблокувати з автомобіля. Також вони відключили акумулятор, щоб запобігти займанням.

Усього постраждали дві людини, одну з них рятувальники дістали з автівки та передали медикам.

До ліквідації наслідків залучали чергове відділення 10-ї державної пожежно-рятувальної частини.

Нагадаємо, 1 грудня увечері на автодорозі Київ–Харків–Довжанський, поблизу Решетилівки, перекинувся Hyundai — водій загинув.