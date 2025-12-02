На трасі під Решетилівкою перекинувся Hyundai: водій загинув

1 грудня увечері на автодорозі Київ–Харків–Довжанський, поблизу Решетилівки, загинув водій легковика. Про це повідомили в обласній поліції.

За попередньою версією слідства, Hyundai Getz під керуванням 47-річного чоловіка з’їхав у кювет і перекинувся. Водій отримав травми, несумісні з життям, і загинув на місці.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України — порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть людини.