Учора, 24 лютого, близько 11.00 у Полтаві на території одного з підприємств стався нещасний випадок — травмувався 40-річний місцевий житель. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Під час першочергових слідчих дій правоохоронці встановили, що під час виконання робіт на чоловіка впав лист ДСП. Медики у тяжкому стані госпіталізували постраждалого до лікарні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 271 Кримінального кодексу України — порушення вимог законодавства про охорону праці, що спричинило тяжкі наслідки.

Обставини та причини події з’ясовує слідство.

