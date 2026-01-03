На Миргородщині під час перевірки електромереж загинув працівник підприємства

2 січня близько 12.00 у Миргородській громаді під час обстеження електромереж одного з магазинів смертельно травмувався працівник місцевого підприємства. Про це повідомили в пресслужбі поліції Полтавщини.
За попередніми даними, 53-річний чоловік упав з висоти близько чотирьох метрів. Його госпіталізували, однак, попри зусилля лікарів, він помер у лікарні.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група Миргородського райвідділу поліції. Правоохоронці з’ясовують обставини та причини трагедії.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини.
Нагадаємо, що торік в одному з сіл Решетилівської громади працівник підприємства впав із висоти та потрапив до лікарні.
