На Миргородщині під час перевірки електромереж загинув працівник підприємства

Чоловік упав із чотириметрової висоти та помер у лікарні

2 січня близько 12.00 у Миргородській громаді під час обстеження електромереж одного з магазинів смертельно травмувався працівник місцевого підприємства. Про це повідомили в пресслужбі поліції Полтавщини.

За попередніми даними, 53-річний чоловік упав з висоти близько чотирьох метрів. Його госпіталізували, однак, попри зусилля лікарів, він помер у лікарні.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група Миргородського райвідділу поліції. Правоохоронці з’ясовують обставини та причини трагедії.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини.

Нагадаємо, що торік в одному з сіл Решетилівської громади працівник підприємства впав із висоти та потрапив до лікарні.