Учора, 24 лютого, в Кременчуці на проспекті Лесі Українки патрульні зупинили чоловіка, який поводився підозріло. Під час поверхневої перевірки у нього виявили білу кристалічну речовину, ймовірно заборонену в обігу. Про це повідомляє патрульна поліція Кременчука.
Інспектори провели перевірку особи. Для з’ясування всіх обставин на місце події викликали слідчо-оперативну групу, яка надалі надасть правову оцінку інциденту.
Нагадаємо, що минулого місяця у Новій Галещині в чоловіка знайшли боєприпас і наркотики.