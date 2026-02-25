25 лютого, близько 8.30, поблизу села Черніківка Чутівської територіальної громади сталась дорожньо-транспортна пригода за участі шкільного автобуса. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції у Полтавський області.

За попередньою інформацією, шкільний автобус зʼїхав у кювет та врізався в дерево. Окрім водія в салоні перебувало ще двоє вчителів, один працівник школи та 15 дітей різного віку, з яких троє травмувались (хлопчик 8 років та дві дівчинки по 14 років). Дітей ушпиталили.

За цим фактом слідчі вирішують питання щодо відкриття провадження за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що вчора у Кременчуці аварія зупинила рух тролейбусів і автобуса.