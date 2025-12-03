На Полтавщині скажений безпритульний пес покусав шістьох людей

12 листопада, близько 9.00 в місті Зіньків на території державного закладу на шістьох людей (двох жінок 58 та 59 років і чотирьох хлопчиків віком 11, 12 та 17 років) напав безпритульний собака. Потерпілих одразу госпіталізували та надали їм необхідну медичну допомогу.

2 грудня «Суспільне.Полтава», посилаючись на Держпродспоживслужбу, повідомило, що після підтвердження хвороби у тварини в загрозливій зоні були оголошені карантинні обмеження, в місті та навколишніх громадах провели вакцинацію від сказу.

