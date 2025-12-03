Олена Шуляк
Українці зможуть самостійно перевіряти якість мобільного зв'язку й інтернету
ГО "Захист держави"
Навчання з мінної безпеки в Піщанській ОТГ: як не стати жертвою випадкової знахідки
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині скажений безпритульний пес покусав шістьох людей

Сьогодні, 12:13 Переглядів: 103 Коментарів: 1

В Українській громаді виявили сказ у домашньої собаки

У загрозливій зоні ввели карантинні обмеження

12 листопада, близько 9.00 в місті Зіньків на території державного закладу на шістьох людей (двох жінок 58 та 59 років і чотирьох хлопчиків віком 11, 12 та 17 років) напав безпритульний собака. Потерпілих одразу госпіталізували та надали їм необхідну медичну допомогу.

2 грудня «Суспільне.Полтава», посилаючись на Держпродспоживслужбу, повідомило, що після підтвердження хвороби у тварини в загрозливій зоні були оголошені карантинні обмеження, в місті та навколишніх громадах провели вакцинацію від сказу. 

Раніше Телеграф розповів про витрати на вакцинування тварин проти сказу.

ПО ТЕМІ:

Коло сказу: чи загрожує Полтавщині епідемія

0
Автор: Катерина Животовська
Теги: сказ покусала собака
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 1

5 422
zzzzzz:
Сьогодні, 12:34

А наш спецсервіс бабло на будках пиляє, замість відлову тварин. Вони зграями вже живуть у місті. малецький, най тебе та собака скажена вкусить. Може тоді повідловлюєш їх з вулиць


0 0

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх